Гисметео, прогноз погоды на три дня: грозовой фронт накроет Россию

В период с 24 по 26 мая почти на всей территории Русской равнины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Прогноз погоды Гисметео неутешительный для большинства регионов страны. В частности, грозовой фронт накроет Калининградскую область. Здесь пока солнечно и плюс 19-20, но к выходным западный ветер нагонит тучи, столбики термометров упадут до 12-14, пойдёт сильный дождь.

В Смоленской и Калужской областях проливные дожди начнутся уже утром 24 мая. Ожидается плюс 19-20 и сильный, шквалисты ветер. В Тульской области, в четверг пасмурно, но пока без осадков, температура воздуха плюс 17-19. В ночь на субботу, 24 мая похолодает до плюс 12, днём в субботу при 19-20 градусах выше нуля пойдёт небольшой дождь, который вечером перейдёт в ливень при сопровождении громовых раскатов.

Похожая погода в Рязанской области. Но здесь, по прогнозу синоптиков Гисметео, сильные дожди и грозы ожидаются в воскресенье, 26 мая. Нестабильная климатическая обстановка прогнозируется в ближайшие дни во Владимирской и Ярославской областях. Завтра в этих регионах плюс 15-16, солнечно и без осадков. Ну уже в ночь на пятницу атлантический циклон принесёт и сюда проливные дожди. При этом в дневные часы в субботу и воскресенье при сильном ливне потеплеет до плюс 20-21.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге

В Гисметео предупреждают, что в ближайшие дни испортится погода в Петербурге и Москве. В городе на Неве уже сегодня небо затянуло серыми тучами, при этом похолодало сразу на 10 градусов – до плюс 12. В пятницу и субботу температурный фон немного стабилизируется, столбики термометров поднимутся до плюс 16-17, однако в воскресенье вновь они опустятся до 13-14. Ближайшие три дня в Петербурге будет не только прохладно, но и дождливо. Местами ожидаются грозы.

Холодный фронт надвигается и на Москву. 23 мая он принёс ливневые дожди и грозы. В пятницу также будет пасмурно, но осадки будут не столь интенсивными. В субботу и воскресенье на регион вновь обрушатся сильные ливни. Температура воздуха будет колебаться в пределах 18-21. Атмосферное давление также нестабильное. В частности, в пятницу оно поднимется до 750 мм ртутного столба, а к вечеру воскресенья упадёт до 739 мм.