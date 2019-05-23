Минэкономики Германии сделало заявление по «Северному потоку-2»

Германское правительство не поддерживает санкции против «Северного потока — 2», которыми угрожает госдеп США немецким компаниям за участие в строительстве трубопровода, говорится в официальном заявлении федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Ведомство подчеркнуло, что немецкое правительство приняло к сведению угрозы США, но при этом Берлин не намерен признавать подобные меры против «Северного потока — 2».

При этом в Москве уверены в успешном завершении строительства газопровода и введении его в эксплуатацию. Об этом в частности заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Аналитики, в свою очередь, считают, что США не введут санкции, а заявление Перри не что иное, как попытка задержать поступление инвестиций в будущие энергопроекты России.

Напомним, трубопровод «Северный поток-2», общей протяженностью 1200 километров, пропускной способностью 55 миллиардов кубометров, должен быть запущен в конце 2019 года.