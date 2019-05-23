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Инвесторы отреагировали на первые назначения Зеленского

Москва, 23.05.2019
  • Инвесторы отреагировали на первые назначения Зеленского

Zuma\TASS

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского, а дальнейшие назначения на высшие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут повлечь за собой отток инвестиций из Украины,  сообщает Интерфакс.Украина.

Такое мнение высказал президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества".

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он. 

Дальнейшие назначения будут также оценены сообществом инвесторов как сигнал, добавил Фиала.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже произойти отток инвестиций", - сказал он.

Он выразил надежду, что глава Администрации президента Андрей Богдан направит свои усилия в правильное русло. "Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", - добавил Фиала.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис в отношении дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, что крайне важно для привлечения инвестиций в страну.

"Сложно представить, как человек из орбиты Коломойского, который занимался обратным, сейчас поменяет направление своей деятельности на 180 градусов и будет действовать не на благо олигархов, а на благо страны", - отметил Фиала, говоря о новоназначенном главе Администрации президента Андрее Богдане.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

В то же время он отметил, что Украине крайне необходимо привлечь как минимум один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

"Без этого мы не получим и макрофинансовую помощь от ЕС, Всемирного банка. Придется заимствовать огромную сумму на внешних и внутренних рынках. Инвесторы умеют это считать - и в таком случае будут требовать намного более высокую доходность. Нам это обойдется очень дорого", - подчеркнул он.

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