Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара отреагировал на новости из США

Москва, 23.05.2019
  • Курс доллара отреагировал на новости из США

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара растет к основным мировым валютам в четверг, инвесторы позитивно восприняли данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор намерен сохранить "терпеливый подход" к изменению ключевой ставки.

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1147 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1152 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,33 иены со 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,14 пункта, сообщает ПРАЙМ.

При этом рубль остается устойчивым при поддержке очередного успешного аукциона по размещению ОФЗ и налоговых выплат. Курс доллара к закрытию торгов среды снизился на 2 копейки - до 64,39 рубля, курс евро подешевел на 9 копеек - до 71,82 рубля.

В среду вечером ФРС опубликовала протокол заседания, которое прошло 30 апреля-1 мая. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

Согласно данным протокола, участники встречи высказались в пользу "терпеливого подхода" к изменению ключевой ставки. В документе отмечается, что члены заседания специально не поднимали вопрос возможного понижения базовой ставки. Такие сообщения инвесторы восприняли позитивно, учитывая недовольство политикой регулятора президентом США Дональдом Трампом.

"Люди искали любые признаки пессимизма, которые могли бы привести к тому, чтобы ФРС понизила ставку. Но сейчас они этого делать не хотят", — рассказал агентству Рейтер старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    2. Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
      Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
    3. Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
      Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама