Курс доллара отреагировал на новости из США

Курс доллара растет к основным мировым валютам в четверг, инвесторы позитивно восприняли данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор намерен сохранить "терпеливый подход" к изменению ключевой ставки.

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1147 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1152 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,33 иены со 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,14 пункта, сообщает ПРАЙМ.

При этом рубль остается устойчивым при поддержке очередного успешного аукциона по размещению ОФЗ и налоговых выплат. Курс доллара к закрытию торгов среды снизился на 2 копейки - до 64,39 рубля, курс евро подешевел на 9 копеек - до 71,82 рубля.

В среду вечером ФРС опубликовала протокол заседания, которое прошло 30 апреля-1 мая. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

Согласно данным протокола, участники встречи высказались в пользу "терпеливого подхода" к изменению ключевой ставки. В документе отмечается, что члены заседания специально не поднимали вопрос возможного понижения базовой ставки. Такие сообщения инвесторы восприняли позитивно, учитывая недовольство политикой регулятора президентом США Дональдом Трампом.

"Люди искали любые признаки пессимизма, которые могли бы привести к тому, чтобы ФРС понизила ставку. Но сейчас они этого делать не хотят", — рассказал агентству Рейтер старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez).