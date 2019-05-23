Курс доллара: рубль посыпался под внешним ударом

Курс доллара в четверг перешел к росту к рублю на фоне мощного обвала нефти и резко ухудшившихся настроений мировых рынков. Курс доллара к завершению основной сессии прибавляет 40 копеек - 64,80 рубля, курс евро вырос на 59 копеек - 72,41 рубля.

Такой сценарий был вполне ожидаем, однако рубль на этой неделе поддерживала "подушка безопасности" - приток капитала в ОФЗ и налоговые выплаты.

Однако ситуация на внешних площадках сегодня оказалась слишком истерической даже для стойкого рубля и российская валюта направилась в общемировой фарватер. Торговый конфликт между США и Китаем может приобрести затяжной характер, и это продолжит оказывать давление на все сегменты мировой торговли, а также на активы ЕМ.

Особо чувствительным для рубля остается рынок нефти, впрочем, реакцию российской валюты на внешний шок нельзя назвать чрезмерной - нефтяные котировки просели значительно сильнее, на 5% - 67,30 доллара за баррель.

Следующая цель по курсу доллара 65,0 рубля - она может быть достигнута уже на вечерних торгах четверга.