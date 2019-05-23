Минск ищет новый источник поставки нефти

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он намерен активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в страну нефти. Лукашенко подчеркнул, что переговоры о поставках казахстанской нефти в Белоруссию идут полным ходом.

«Думаю, этот вопрос мы можем решить», – заявил Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

Как заявил белорусский лидер, в этом вопросе недостаточно одной договоренности между Минском и Астаной, необходимо согласие Москвы по транзиту сырья.

«Вопрос лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана, но и России по транзиту. Россия – член ЕАЭС», - рассказал Лукашенко. Он уверен, что Россия пойдет на уступки и странам удастся договориться об «объемах поставок нефти из Казахстана».О готовности поставлять нефть в Белоруссию заявил, в свою очередь, Ертысбаев.

Напомним, ранее Минск отказался принимать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», из-за ухудшения качества сырья. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.