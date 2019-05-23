«Мы, народ Украины, требуем вашей отставки»: создана петиция против Зеленского

Не прошло ещё и недели со дня официального вступления нового президента Укрианы Владимира Зеленского в должность главы государства, как на его официальном сайте уже зарегистрировали петицию о его немедленной отставке. Менее чем за сутки она собрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения. По данным на 16:00 мск, петицию подписали почти 28 тыс. человек и их количество увеличивается каждую минуту. Это при том, что на сбор голосов даётся 90 суток, передают местные СМИ. Таким образом, теперь для принятия дальнейшего решения эту петицию должен рассмотреть… сам Зеленский.

Как отмечается в тексте прошения, избранный президент, пользуясь отсутствием содержательных обещаний к народу, начал приписывать народной воле свои собственные прихоти.

«Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет никаких моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины», - говорится в тексте петиции.

Кроме того её авторы утверждают, что новый украинский лидер «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей». Ему всего лишь удалось собрать голоса протестного электората.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского, после чего он объявил о роспуске Верховной Рады, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинских политиков. В частности, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал нового президента узурпатором, а бывший глава государства Пётр Порошенко заявил, что Зеленский нарушил конституцию Украины.