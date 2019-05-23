На Украине будут добиваться ареста всех активов Порошенко

Андрей Портнов – бывший заместитель главы администрации экс-президента «самостийной» Виктора Януковича – подаст в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов бывшим украинским лидером Петром Порошенко и будет требовать ареста всех его активов

По словам Портнова, это станет одним из ключевых заявлений о преступлениях Порошенко, - отмывании средств и неуплате налогов на предприятии «Кузница на Рыбальском». Как утверждает бывший замглавы администрации Януковича, Порошенко якобы легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт средств, которые были украдены у украинской армии, передаёт РИА Новости.

«В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру», – резюмировал Портнов

Ранее по заявлению Портнова Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены со стороны Порошенко, который, находясь на посту главы государства, якобы совершил преступление, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

Напомним, накануне стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Украины также возбудила уголовное дело против Порошенко. Надзорное ведомство проверит законность действий Порошенко при распределении должностей в «Центрэнерго».