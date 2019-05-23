Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уверена, что запрет на микрофинансирование в России приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.

«Запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов»,— считает Набиуллина.

Мнением политик поделилась в ходе заседания по обсуждению годового отчета ЦБ за 2018 год, которое проходило в Госдуме.

Набиуллина сообщила, что регулятор будет и дальше ужесточать законодательство в данной сфере, чтобы вывести из отрасли недобросовестных игроков.

Глава ЦБ подчеркнула, что для достижения цели ведомство усиливает «взаимодействие с правоохранительными органами».

Набиуллина попросила поддержки у правоохранителей в вопросе блокировки сайтов, «которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов».По ее словам, в ее организации понимают, что граждане страны берут микрозаймы «не от хорошей жизни».