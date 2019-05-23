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Нефть пытается удержать позиции

Москва, 23.05.2019

Цены на нефть в ходе торгов 23 мая после падения накануне пытаются удержать позиции, демонстрируя небольшую отрицательную динамику на новостях о росте запасов в США.

По состоянию на 8:19 по московскому времени котировки на июль на североморскую нефтяную смесь Brent  потеряли $0,48, составив  $70,5, сообщает «Интерфакс». Июльский фьючерс на западно-техасский сорт WTI подешевел на $0,38 до $61,04 за баррель.

Ранее, 22 мая США обнародовали данные, на основании которых коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,7 млн баррелей до 476,8 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 0,6 млн баррелей до 471,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3,716 млн баррелей, достигнув показателя 228,74 млн баррелей, а  дистилляторы увеличились на 768 тыс. баррелей до 126,415 млн баррелей. Согласно прогнозу аналитиков, запасы бензина  должны сократиться на 850 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов — на 500 тыс. баррелей.

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