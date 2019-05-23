Госдеп США пригрозил Турции негативными последствиями

Если Анкара не откажется от закупок ЗРК С-400, Вашингтон пойдет на крайние меры, сообщила представитель пресс-службы Госдепа Морган Ортагус на брифинге. Она добавила, что США и дальше будут сотрудничать с Турцией и обсуждать опасения на данный счет.

«Мы несомненно готовы обсуждать наши опасения по поводу этой покупки, в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия»,— рассказала Ортагус. Морган также пояснила, что покупка С-400 осложнит отношения Турции с США и НАТО в оборонной сфере.

Напомним, 22 мая Вашингтон передал Турции свой ультиматум из-за C-400, от покупки которой, по мнению госдепа, должна отказаться Анкара в пользу американской системы «Patriot». В противном случае Турция не сможет закупить обещанные самолеты F-35, а также получит штрафные санкции.