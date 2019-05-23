МИД объяснил отказ Нуланд в российской визе

МИД объяснил, почему отказал бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе, сообщает РИА Новости. В дипведомтсве рассказали агентству, что экс-чиновник находится в черных списках, которые были введены в качестве ответа на американские ограничения.

Ранее "Коммерсант" написал , что Нуланд запросила визу для визита на закрытую международную конференцию, организованную Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20–21 мая.

Позднее гендиректор РСМД Андрей Кортунов рассказал РИА Новости, что МИД порекомендовал совету не рассчитывать на участие Нуланд в конференции, так как ей будет отказано в визе.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покинула свой пост в январе 2017 года.