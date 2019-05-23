Пентагон просят отправить тысячи военных на Ближний Восток

Минобороны США рассмотрит возможность отправки дополнительных 5 тыс. своих военных на Ближний Восток, сообщает Reuters, ссылаясь на два неназванных представителя администрации США.

В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) запросило у Белого дома до 10 тысяч военных на Ближний Восток.

Уточняется, что решение об усилении воинского контингента возникло у военного ведомства на фоне напряженных отношений с Ираном для оборонительных целей.

Помимо этого командование ближневосточного американского контингента запрашивает дополнительную поставку в регион противоракетных комплексов Patriot и кораблей.

Как сообщает источник Reuters, пока нет ясности, какой ответ последует от Пентагона, поскольку ведомство регулярно получает и отклоняет запросы о дополнительных ресурсах от американских командующих частями, которые базируются по всему миру.