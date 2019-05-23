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Потребители вновь полны пессимизма

Москва, 23.05.2019
  • Потребители вновь полны пессимизма

Михаил Метцель/ТАСС

Как говорится в исследовании «Российский потребитель 2019: накопилась усталость» компании GfK, по итогам замеров во втором квартале 2019 года Индекс потребительских настроений, рассчитываемый компанией, составил 96 пунктов из 200 возможных. Чуть выше показатели индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.   

По данным исследования GfK, худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году, - на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 После недолгого периода оптимизма и надежд, потребительские настроения в 2019 полны пессимизма, констатировали эксперты. В целом российские потребители считают, что с начала кризиса в 2015 году их экономическое положение не улучшилось, и это главная причина, почему потребитель вновь чувствует себя в кризисе.  

Так, на вопрос о том, как изменилось материальное состояние за последние 12 месяцев, в 2015 году только 11% ответили, что оно улучшилось, 39% ответили, что ухудшилось. В 2017 году доля тех, чье «положение улучшилось» выросла до 16% и осталась на том же уровне в 2019 году. По итогам исследования в 2019 году 29% отметили, что «положение ухудшилось». Надежды на улучшения материального положения в будущем в 2015 году выразили 17% населения, в 2017 г. – 26%, а в 2019 г. их доля вновь снизилась до 23%.  

Аналогичная картина и с оценкой экономических условий в стране в следующие 12 месяцев. Самые низкие показатели были в 2015 году, они улучшились в 2017 г. и вновь просели в 2019 г. В 2019 году 33% опрошенных россиян сообщили, что считают экономические условия в стране плохими. Хорошими их считают 27% участников исследования.  

Оснований для оптимизма, к сожалению, для большей части населения нет, констатирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Несмотря на снижение темпов инфляции в апреле до 5,2% с 5,25% в марте, инфляционные ожидания населения остаются на стабильно высоком уровне 9,4%. Фактически это значит, что реальная инфляция оценивается населением как очень высокая, несмотря на данные официальной статистики.   

К слову об официальной статистике. Изменение методологии расчета бедности Росстатом, отмечает аналитик, не привело к росту достатка россиян, а реальные располагаемые доходы по итогам первого квартала (данные теперь публикуются ежеквартально, а не ежемесячно) все-таки снизились на 2,3%. Увы, говорит Антонов, единственный показатель, связанный с потреблением и изменением благосостояния граждан, который показывает положительную динамику, - это уровень долга населения по кредитам и микрозаймам. 

За первые четыре месяца только банками было выдано кредитов на 2,79 трлн руб. (за первые четыре месяца 2018 - всего  2,37 трлн), при этом число выданных займов и объемы кредитования к аналогичному периоду прошлого года выросли на 14% и 18% соответственно. С учетом отсутствия роста потребления, фактически получается, что значительная часть кредитов идет на обслуживание уже сформированного долгового бремени, то есть население плотно силит на "кредитной игле" в отсутствие роста доходов, способного нивелировать рост долговой нагрузки при опережающих темпах роста цен на розничном рынке.  

Да, отмечает Алексей Антонов, ЦБ в апреле фиксировал рост объема депозитов физлиц аж на 1,6%, но тут надо понимать, что открывать вклады и формировать сбережения в целом сейчас может позволить себе очень узкая прослойка населений. Согласно актуальным выводам Левада-центра, только треть россиян имеет сбережения, в то же время специалисты ВШЭ подсчитали, что 89% финансовых активов, 92% депозитов и 89%  сбережений в наличных формирует всего 3% самых обеспеченных россиян. Если это так, то, делает вывод эксперт, фактически данные ЦБ о росте объема депозитов ни коим образом не свидетельствуют о том, что население формирует хоть какой-то "жирок".  

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