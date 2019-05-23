«Путин не интересуется карикатурами на себя»: в Кремле прокомментировали анонс шоу на ВВС

Президент РФ Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя, хорошо, если эти шаржи бывают действительно похожи на него, сказал

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – прокомментировал анонс шоу телеканала ВВС с анимированным Владимиром Путиным в роли ведущего. По словам представителя Кремля, президент РФ не интересуется карикатурами на себя, передаёт агентство «Интерфакс».

Песков напомнил, что про Путина написано очень много книг, создано огромное количество карикатур, кукол и шаржей. Но, как подчеркнул пресс-секретарь главы РФ, президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры.

«Он просто не хочет хоть в чём-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», – резюмировал Песков.

Напомним, согласно анонсу британской телерадиокорпорации ВВВ, в самое ближайшее время на телеканале выйдет комедийное ток-шоу, вести которое будет анимированный персонаж, похожий на Путина. Уже известно, что шоу будет выходить под названием «Вечер с Владимиром Путиным».