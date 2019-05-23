Миф или факт: коричневый сахар полезнее белого?

Черный хлеб содержит больше клетчатки, чем белый хлеб, а коричневый рис питательнее белого риса. Полагаясь на эти факты, человек экстраполирует их и на другие продукты, в частности, сахар. Действительно ли коричневый сахар полезнее белого? Об этом говорится в статье msn.co.uk

Коричневый сахар и белый сахар практически идентичны по питательности. Иначе говоря, чайная ложка коричневого сахара и чайная ложка белого сахара (по 4 грамма сахара каждая) содержат около 15 ккал. В конце концов, практически все калории в двух видах сахара, отличающихся цветом, производны из простых углеводов.

"Большинство видов сахара, добавленных в продукт, одинаковы. Их следует рассматривать как простейший сахар",- утверждает диетолог, работающий в Eats 2 Know, Дана Харрисон. Другими словами, организм человека не различает виды сахара.

Различие сахаров в том, что белый сахар-это сахар, который был рафинирован до белых кристаллов 99,9% сахарозы, а коричневый сахар, в свою очередь, является обычным белым сахаром с добавлением патоки для достижения более глубокого вкуса объясняет Дана Харрисон. Коричневый сахар содержит питательные вещества, такие как кальций, калий, железо, магний, но в таких малых количествах, что разница между сахарами оказывается совершенно несущественной.

Отличия коричневого сахара от белого заключаются лишь во вкусе и цвете, резюмируется в статье. Поэтому в целом следует учитывать общие рекомендации диетологов и медиков в отношении употребления сахара.