Администрация Зеленского: наши американские партнеры помогут остановить «Северный поток-2»

Санкции со стороны США в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил в среду в эфире телеканала NewsOne советник президента Украины Александр Данилюк, которого прочат на пост главы СНБО Украины, сообщает ТАСС.

"Если это строительство (Северного потока-2) произойдет, Украина потеряет объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину. В настоящее время этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры", - сказал он, комментируя итоги встречи Зеленского с делегацией США 20 мая.

По его словам, санкции США по этому проекту "очень сильно бы поменяли переговорные позиции Украины и наших партнеров". Данилюк сказал это в контексте изданного ранее указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме предоставления гражданства России жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Это очень волнующий шаг, который обеспокоил не только нас, но также наших партнеров по "нормандскому формату" - международных гарантов. И на это [существует] устоявшийся мирный ответ - это ужесточение санкций", - сказал советник Зеленского.

При этом Киев фактически призывает США ввести санкции против европейских, в том числе немецких компаний. Хотя именно Берлин выступает гарантом сохранения транзита газа через Украину.

Зеленский после инаугурации 20 мая провел встречу с представителями администрации и Конгресса США, в ходе которой призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Он также призвал американскую сторону оказать помощь в "преодолении российской агрессии" в Донбассе и Крыму.

Зеленский также выразил надежду на поддержку ЕС в вопросе "противодействия" строительству газопровода "Северный поток-2" в ходе встречи с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем.

"Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа через Украину после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал президент Украины.