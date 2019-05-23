Вашингтон предъявил Анкаре ультиматум

История с попытками США отговорить Турцию от покупки у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» превратилась в затянутый сериал. Американцы уже несколько месяцев уговаривают и требуют от турецкой стороны отказаться от российских ракет, а турки с не меньшим упорством отказываются это делать. Очевидно поняв всю комичность своего положения, Вашингтон сделал Анкаре последнее предупреждение. Причем, как многозначительно подчеркнули в Госдепе США, это последний ультиматум.

И хотя думать особенно не над чем, потому что Турция на самом высоком уровне много раз заявляла, что сделка по покупке С-400 закрыта и пересмотру не подлежит (последний раз президент и глава МИД сделали это на прошлой неделе), Вашингтон все же дал туркам еще две с половиной недели на раздумья. До конца первой летней недели Анкара должна объявить о расторжении ракетного контракта с Москвой, по которому первые ракеты должны быть поставлены уже в июле, и купить у США аналогичные, хотя и менее эффективные, но более дорогие ракетные системы «Пэтриот». Если Турция будет продолжать упорствовать, Америка, сообщает агентство CNBC, угрожает ей тяжелыми последствиями. В первую очередь, это исключение из процесса производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отмена контракта на поставку 100 таких самолетов. Кроме этого, США угрожают ввести против Турции санкции и даже исключить турок из НАТО.

Кстати, на членстве в Северо-атлантическом альянсе и строится стратегия Белого дома в вопросе с С-400. Американцы считают, что члены НАТО должны покупать военную технику, совместимую с другими системами альянса. Американские ЗРС «Пэтриот» производства компании Raytheon этому условию, конечно, удовлетворяют, а вот российские С-400 – нет. ЗРС «Пэтриот» американцы «подсовывают» туркам уже далеко не первый раз, но каждый раз получают отказ. Причем, причина отказа даже не столько в высокой особенно сравнению со стоимостью С-400 ценой американских ракет. Вашингтон в отличие от Москвы отказывается передавать Анкаре документацию по «Пэтриот».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было подписано в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но на половину этой суммы Россия выдаст Анкаре кредит.

Если Анкара очередной раз откажет Вашингтону, то Lockheed Martin, производитель F-35, будет вынужден внести в процесс сборки самолетов изменения с учетом исключения из программы Турции.

На данный момент все указывает на то, что позиция Анкары не изменится и американцев ждет очередной конфуз. Турция еще в прошлом году начала готовиться к поставкам ЗРС С-400 «Триумф» и строить площадки для ракет. На снимках, сделанных спутниками, четко видны бетонные площадки и бункеры.

«Как только Россия сможет передать их (С-400) нам, мы будем готовы принять»,- сказал на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли такие поставки начаться в июле.

Если все будет идти в соответствии с графиком, то в следующем году российские ракеты уже заступят на боевое дежурство. В конце мая в Россию приедет группа из примерно ста турецких ракетчиков для обучения работе с зенитными ракетными комплексами С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, кстати, подтвердив на прошлой неделе неизменность позиции Анкары, «порадовал» США, заявив, что Турция будет участвовать вместе с Россией в производстве ЗРС С-500.

Что же касается главной претензии Вашингтона – несовместимости российского оружия с натовским, то и здесь у Анкары есть, что ответить. Турция заявила, что не будет интегрировать С-400 с натовскими вооружениями несмотря на уверенность в надуманности проблемы. Эрдоган также предлагает создать объединенную комиссию с экспертами из Турции, США и НАТО, которые решат, действительно ли С-400 представляют угрозу для натовской техники, включая F-35, но Вашингтон категорически против создания такой комиссии.