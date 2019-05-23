Японские компании отказываются сотрудничать с Huawei

О приостановке всех торговых операций с Huawei объявила японская компания Panasonic, сообщает телеканал FNN .

Корпорация занималась поставкой электронных комплектующих для Huawei и приостановила все контракты из-за попадания китайской компании в «черный список» Министерства торговли США.

Помимо Panasonic о заморозке соглашений с Huawei с 24 мая объявили сотовые операторы Японии SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo. Компании приостановили прием предварительных заявок на покупку новых моделей китайского производителя.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее компаниям США использовать телекоммуникационное оборудование, которое изготавливается компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности.

Среди таких угроз названа компания Huawei, которую Вашингтон неоднократно обвинял в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

После этого работу с китайской компанией приостановили американские компании Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, а также британский разработчик процессоров ARM.