Американский ракетный эсминец вошёл в Персидский залив

На фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Ираном первый корабль авианосной группы ВМС США – ракетный эсминец Mason – вошёл в акваторию Персидского залива, сообщила пресс-служба Военно-морского института Соединенных Штатов (USNI).

По данным пресс-службе USNI, которая ссылается на представителя ВМС США, Mason не столкнулся с какими-либо опасными действиями на море со стороны других вооруженных сил в этом районе. При этом уточняется, что в настоящее время к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе находятся остальные корабли этой же авианосной ударной группы.

Среди них атомный авианосец Abraham Lincoln, ракетный крейсер Leyte Gulf, а также ракетные эсминцы Bainbridge и Nitze. Предположительно, уже в самое ближайшее время за Mason в Персидский залив проследуют все корабли авианосной ударной группы, ранее прибывшие в регион Аравийского моря и Оманского залива.