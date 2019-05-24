«Без иллюзий»: санкции против России будут длиться десятилетиями

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, необходимо отказаться от иллюзий и понять, что санкции против России будут длиться десятилетиями и едва ли будут сняты в ближайшее время.

Об этом думец заявил, в ходе выступления на дебатах в Российском духовно-культурном центре в Париже. Он добавил также, санкции не европейские, а экстратерриториальные, принятые США. При этом у Евросоюза не было выбора вводить или не вводить санкции против России.

«Я уверен, что сегодня у Европы нет свободы для того, чтоб принимать такие решения», - сообщил Толстой. Он добавил, что в России не испытывают иллюзий по поводу санкций и уверены, что «они останутся».

Депутат напомнил, что якобы нарушения Россией международного права, не сравнимы с нарушениями со стороны США и Евросоюза.

«Мы видели ваши ценности — в Сербии 20 лет назад... в Афганистане, в Ираке, в Ливии», - сказал Толстой.

Он напомнил и о «переносе баз НАТО к нашим границам вразрез с подписанными соглашениями».

Депутат подчеркнул, что из-за санкций ЕС потерял российский рынок, а освободившиеся ниши заняли американцы.