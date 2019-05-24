Диетологи рассказали о пользе шаурмы

Как заявляет диетолог Сергей Обложко, вопреки распространенному мнению шаурма является полезным перекусом, поскольку в ней есть все для правильного питания - овощи, куриное мясо и низкокалорийные соусы. Врач уверяет, что это вполне приличный перекус в ритмах большого города.

Главным минусом блюда является большое количество масла. Однако, по мнению Обложко, и эту проблему можно решить, посоветовав обратиться к повару с просьбой не добавлять в блюдо жир.

Также диетолог посоветовал не съедать порцию до конца, поскольку большое количество теста на концах шаурмы не несет пользы для здоровья.

Обложко рекомендует выбрасывать кончик блюда, съедая только основную часть.

Ранее шурма была признана лидером рейтинга среди блюд для перекуса в городе среди молодежи.