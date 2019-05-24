Эксперт рассказал, чем обернется для армии России появление новой должности

Как сообщил в интервью газете «Известия» военный политолог Андрей Кошкин, появление в российской армии должности главного сержанта значительно повысит боевую готовность подразделений и частей.

Эксперт напоминает, что от офицерского состава, который имеет возможность приходить на службу из дома, во многом зависит качество воспитания и обучения рядового состава. Новые военные в званиях старшего сержанта позволят уделять больше внимания сержантам, постоянно находящимся в подразделении, продолжил Кошкин.

Он отметил, что распорядок жизни старшего сержанта пока не известен, но скорее всего это будет «человек, который ближе к сержантскому составу, но при этом может заменить офицера». Должность поможет более плотно взаимодействовать с офицерским составом, добавил эксперт.

Напомним, 24 мая было объявлено о появлении в армии России должности главного сержанта, который должен стать первым помощником командира подразделения, а также на время сможет заменить офицера.

В задачи военного будет входить обеспечение дисциплины, а также мотивация личным примером солдатского коллектива.