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Новый глава Генштаба Украины сделал принципиальное заявление по Донбассу

Москва, 24.05.2019
  • Новый глава Генштаба Украины сделал принципиальное заявление по Донбассу

Украина. Донецкая область. Памятник воинам Красной армии в поселке Зайцево. По поселку проходит линия разграничения сил в Донбассе

Михаил Терещенко/ТАСС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в пятницу, что чисто военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе не рассматривается. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

На соответствующий вопрос, он ответил: «Чисто военного варианта я не вижу».

Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию "по освобождению оккупированных территорий" уйдет меньше суток, Хомчак заметил: «Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда это заявлял). Мне самому интересно, как он это видит».

Ранее Руслан Хомчак выступил против переговоров с ДНР и ЛНР.

«Я против всяких переговоров, я военный человек», - ответил он на вопрос о возможности таких переговоров.

«Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями», - добавил он.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко. Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

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