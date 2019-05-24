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Гисметео, прогноз погоды на первую декаду июня: климатическое лето приходит в Россию

Москва, 24.05.2019

Последний календарный день весны заканчивается ухудшением климатической обстановки почти на всей территории Русской равнины: снижение температурных показателей, дожди, грозы, шквалистые ветры.

Однако, как обещают синоптики Гисметео в своём новом прогнозе, в начале июня погода изменится. В большинстве регионов страны дожди прекратятся, тучи рассеются, а яркое солнце напомнит всем о наступлении лета.

Так, в Красноярском крае к концу первой декады первого летнего месяца столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. При этом средняя температура воздуха в период с 1 по 10 июня составит около 20-21. Местами пройдут дожди, но будут непродолжительными и общей картины наступления климатического лета не испортят. Хорошая погода ожидается также в Свердловской и Челябинской областях. Здесь потепление начнётся уже в самом конце мая. При этом осадков почти не будет, а пик жары придётся на 2-3 июля, когда столбики термометров поднимутся до плюс 26-28.

Погода в первой декаде июня на юге России

По прогнозу погоды Гисметео, в южных регионах нашей страны, в частности в Краснодаре и Армавире лето начнётся с температурных качелей. Плюс 30-31, которые ожидаются здесь 1-2 июня сменятся 3-5 июня на плюс 23-24, местами пройдут дожди и даже ливни.  В Сочи в первую декаду июня более стабильная погода. 30-градусной жары не ожидается, но и осадков почти не будет, а средняя температура с 1 по 10 июня прогнозируется в пределах 20-22. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии чуть теплее 21-23, но переменная облачность и местами осадки. Жаркая погода ожидается в Чечне и Дагестане, где в первые десять дней июня будет 26-28, а также в Ингушетии – плюс 25-27. В период с 5 по 7 июня в горных населённых пунктах этих республик возможны осадки и грозы.   

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на первую декаду июня

По прогнозу Гисметео, в самом начале июня в Москве будет очень жарко. В субботу, 1 июня и воскресенье, 2 июня синоптики обещают до 30 градусов. Однако, уже с понедельника, 3 июня в столице начнёт властвовать очередной арктический циклон – погода испортится, температурный фон понизится до 18-19, небо затянут облака, ожидаются дожди, местами сильные, в некоторых районах города возможен град и усиление ветра.

Наши предки очень внимательно относились к приметам, которые позволяли им узнать погоду на ближайшие дни. Так, считалось, что вечерняя радуга в первые дни июня предвещает хорошую погоду; красные облака до восхода солнца – к ветру; тучи – к дождю; поздний расцвет рябины – к долгой осени, дождливой осени; журавли летают высоко – к ненастью; если же вокруг муравейника много муравьёв – к хорошей погоде на весь июнь.

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