Как заработать на производстве оборудования для военно-тактических игр

В Смоленске мы познакомились с братьями Сергеем и Алексеем Терещенковыми, основателями компании «Лазертаг», которая работает под торговой маркой Laserwar. Ребята создают лазертаг-оборудование для военно-тактических игр — от разработки до запуска серийного производства.



Начиналось все в 2008 году, когда братья, будучи еще студентами, решили открыть свой клуб для лазерных игр. Они взяли в кредит 130 тыс. рублей и закупили на эти деньги десять автоматов. Вкладывать деньги в аренду помещения не пришлось: площадками для игр служили лес и заброшенные территории. В оружие были встроены мощные литиевые аккумуляторы, которых хватало на 30 часов игры летом и на 20 часов — зимой.



Сергей и Алексей начали активно продвигать свой клуб, рисовали его рекламу на асфальте, а спустя год они уже выросли в два с половиной раза и выплатили кредит. Братья решили докупить еще 15 пушек, но через месяц начали ломаться старые. Этого можно было ожидать, ведь лазертаг-индустрия только начинала развиваться и программное обеспечение внутри оборудования было несовершенным.



Сергей начал разбираться, из чего состоит это оружие и как оно работает. Полтора года он разрабатывал электронику, программировал микросхемы. Все это вылилось в решение начать самостоятельно производить лазертаг-оборудование, а не закупать его у других производителей.



Братья арендовали парикмахерскую и переделали ее в мини-мастерскую. Спустя полгода к ним присоединились девять их друзей. Еще через год их стало 22 человека. Сегодня штат компании состоит из 70 сотрудников.



Ребята решили не только разрабатывать программное обеспечение, но и проектировать корпус для оружия. На международном фестивале лазертага «Майские маневры» они представили два тестовых варианта своего оружия и получили колоссальную поддержку со стороны любителей лазерных игр. Сейчас братья производят более 100 моделей лазертаг-оборудования и сотрудничают с 77 зарубежными странами — 75% приходится на экспорт по всему миру. В прошлом году оборот составил 130 млн рублей, маржа — 15%. За шесть лет компания ежегодно росла на 200–300%.



«Лазертаг» работает в b2b-сегменте. По словам Сергея, это сервисная компания, предоставляющая ряд услуг: создание новых устройств, настройка программного обеспечения под индивидуальные нужды, предоставление собственной CRM-системы, к которой уже подключились многие военно-тактические клубы, разработка софта для считывания статистики по каждому игроку, строительство игровой арены «под ключ».





Предложение о сотрудничестве от Сергея и Алексея Терещенковых



Если есть молодые предприниматели, которые хотят открыть свою лазертаг-арену, братья готовы поделиться своим десятилетним опытом, дать в рассрочку оборудование и научить всему необходимому. Это отличная идея для первого бизнеса, потому что в нем вы научитесь управлять небольшими бюджетами на начальном этапе, а не просить инвестиции в миллион рублей.