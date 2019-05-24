Вход/Регистрация Подписка

Как заработать на производстве оборудования для военно-тактических игр

Москва, 24.05.2019
41-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

В Смоленске мы познакомились с братьями Сергеем и Алексеем Терещенковыми, основателями компании «Лазертаг», которая работает под торговой маркой Laserwar. Ребята создают лазертаг-оборудование для военно-тактических игр — от разработки до запуска серийного производства.


Начиналось все в 2008 году, когда братья, будучи еще студентами, решили открыть свой клуб для лазерных игр. Они взяли в кредит 130 тыс. рублей и закупили на эти деньги десять автоматов. Вкладывать деньги в аренду помещения не пришлось: площадками для игр служили лес и заброшенные территории. В оружие были встроены мощные литиевые аккумуляторы, которых хватало на 30 часов игры летом и на 20 часов — зимой.

Сергей и Алексей начали активно продвигать свой клуб, рисовали его рекламу на асфальте, а спустя год они уже выросли в два с половиной раза и выплатили кредит. Братья решили докупить еще 15 пушек, но через месяц начали ломаться старые. Этого можно было ожидать, ведь лазертаг-индустрия только начинала развиваться и программное обеспечение внутри оборудования было несовершенным.

Сергей начал разбираться, из чего состоит это оружие и как оно работает. Полтора года он разрабатывал электронику, программировал микросхемы. Все это вылилось в решение начать самостоятельно производить лазертаг-оборудование, а не закупать его у других производителей.

Братья арендовали парикмахерскую и переделали ее в мини-мастерскую. Спустя полгода к ним присоединились девять их друзей. Еще через год их стало 22 человека. Сегодня штат компании состоит из 70 сотрудников.

Ребята решили не только разрабатывать программное обеспечение, но и проектировать корпус для оружия. На международном фестивале лазертага «Майские маневры» они представили два тестовых варианта своего оружия и получили колоссальную поддержку со стороны любителей лазерных игр. Сейчас братья производят более 100 моделей лазертаг-оборудования и сотрудничают с 77 зарубежными странами — 75% приходится на экспорт по всему миру. В прошлом году оборот составил 130 млн рублей, маржа — 15%. За шесть лет компания ежегодно росла на 200–300%.

«Лазертаг» работает в b2b-сегменте. По словам Сергея, это сервисная компания, предоставляющая ряд услуг: создание новых устройств, настройка программного обеспечения под индивидуальные нужды, предоставление собственной CRM-системы, к которой уже подключились многие военно-тактические клубы, разработка софта для считывания статистики по каждому игроку, строительство игровой арены «под ключ».


Предложение о сотрудничестве от Сергея и Алексея Терещенковых

Если есть молодые предприниматели, которые хотят открыть свою лазертаг-арену, братья готовы поделиться своим десятилетним опытом, дать в рассрочку оборудование и научить всему необходимому. Это отличная идея для первого бизнеса, потому что в нем вы научитесь управлять небольшими бюджетами на начальном этапе, а не просить инвестиции в миллион рублей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    2. Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
      Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
    3. Курс доллара: рубль попал под один очень мощный фактор
      Российская валюта благодаря нефтяной поддержке и интересу инвесторов к ОФЗ растет четвертый день подряд
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама