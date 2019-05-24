Санкции обойдут при помощи криптовалюты

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в Госдуме, Банк России изучит предложение по созданию привязанной к цене золота криптовалюты, которая могла бы использоваться для взаиморасчетов с другими странами. Впрочем, подчеркнула глава ЦБ, позиция регулятора в отношении запуску криптовалют в российской денежной системе не изменилась – он против.

"Мы, в принципе, конечно, против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему. Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли здесь функцию денежных суррогатов. В этой части точно нет", - передает агентство ТАСС слова Эльвиры Набиуллиной.

"Что касается взаиморасчетов, то мы рассмотрим, конечно, ваше предложение по тому, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но, на мой взгляд, важнее развивать расчеты в национальных валютах", - указала она. Глава ЦБ добавила, что сейчас расчеты в национальных валютах в рамках Евразийского экономического союза развиваются и там сейчас "неплохая динамика".

Банк России подходит к вопросу включения криптовалюты в денежную систему РФ абсолютно рационально, логически оценивая возможность, а точнее невозможность (необоснованность) такого шага, полагает генеральный директор компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. В первую очередь, объясняет он, любая криптовалюта по сути является аналогом действующих денежных знаков. Единственное отличие от национальных валют, контролируемых регуляторами, опирающихся на ВВП страны эмитента в том, что цена устанавливается популярностью, техническими возможностями криптобирж и надежностью шифрования.

Разумеется, добавляет Андрей Хохрин, в крипте есть свои плюсы, например, для стран с низкой стоимостью национальной валюты переход на крипту может помочь осуществлять международные расчёты или спасти активы от возможного дефолта. Для России такие опции не являются необходимыми в виду устойчивости экономики и крепости национальной валюты, поэтому создание собственной криптовалюты обеспеченной золотом представляется сомнительной инициативой.

Создание «государственной криптовалюты», курс которой привязан к золоту или обеспечен им, — это такая маскировка с целью обойти санкции, признает партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. И, по его мнению, это правильное направление мысли, только криптовалютой в классическом понимании этот инструмент не является: она не будет децентрализована, центр эмиссии находится у регулятора, это все тот же рубль, только называющийся по-другому.

И еще придется убедить партнеров по внешней торговле, что они должны принимать его к оплате вместо доллара, или, на худой конец, рубля. Это непростая задача, даже рубль пока не удается сделать свободно конвертируемым, что уж говорить о совершенно новом цифровом продукте. По мнению аналитика, рано или поздно, позиция в отношении классических криптовалют в России тоже изменится, потому что этот цифровой продукт становится все более зрелым, и запрещать его — все равно, что бороться с ветром, с естественным спросом на анонимность финансовых транзацкций, который растет и в России и во всем мире.

Те страны, которые разрешили свободное использование криптовалют, привлекают разработчиков и инвестиции, а те, кто запрещают — лишаются этих потоков программистов и денег. Если в новом пакете санкций от США будет запрет на расчеты в долларах, то государственная криптовалюта могла бы стать способом осуществлять экспортно-импортные операции с теми поставщиками, которые готовы так работать, полагает Илья Жарский.