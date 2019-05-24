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На Украине стартует новая избирательная кампания

Москва, 24.05.2019

24 мая на Украине стартует новая избирательная компания, где почти через два месяца  пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Уточняется, что в Раду пройдет попасть пять-шесть партий.

Лидерами предвыборной гонки к данному моменту являются партия Зеленского «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — за жизнь».

В администрации нового президента Украины сообщили, что не приняли всерьез петицию об отставке Владимира Зеленского, отметив, что подобный документ не может прекратить полномочия главы государства.

Напомним, размещенная на сайте главы Украины петиция за его отставку набрала более 25 тысяч голосов, что по закону является достаточным для ее рассмотрения президентом.

Документ появился после того, как новый глава государства Зеленский своим указом распустил Раду. Депутаты подали два иска в Верховный суд с требованием признать указ президента незаконным.

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