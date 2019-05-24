Торговая война США и Китая обрушила рынок нефти

23 мая фьючерсы на нефть потеряли около 6%, опустившись до минимумов за несколько недель, сообщает «Вести.Экономика».

Специалисты констатировали обвал на рынке нефти. Уточняется, что падение цен на нефть продолжается второй день подряд. Так нефть марки Brent потеряла около 7%, а потери американской WTI и вовсе приблизились к 9%.

Аналитики отрасли уверены, что основной причиной обвала стал негатив, накопившийся от торговой войны. Поводов для оптимизма пока нет и на этом падение закончится, сообщает СМИ.

Как заявил накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэны, торговые переговоры с США будут продолжены только после того, как администрации Трампа «исправит ошибки».

Президент США в свою очередь, намерен ввести запрет на поставку комплектующих из США еще пяти китайским IT-гигантам помимо Huawei.