Россия и КНДР будут работать над увеличением турпотока

Ростуризм будет увеличивать количество туристов в КНДР, также российская сторона приветствует увеличение туристического потока, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
Она сообщила, что на данный момент времени взаимный поток туристов не велик необходимо расширять сотрудничество в этой области.
В этих целях подписан меморандум о сотрудничестве, есть также договоренность о регулярных контактах, подчеркнула Догузова.
«Будем работать дальше. Перспективы есть», —подчеркнула она.
В перспективе увеличение турпотока с КНДР на 2000 человек.
Ранее сообщалось, что советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин, сообщи о назревшей необходимости создать в стране единый реестр турагентств.