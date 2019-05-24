Россия и КНДР будут работать над увеличением турпотока

Ростуризм будет увеличивать количество туристов в КНДР, также российская сторона приветствует увеличение туристического потока, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Она сообщила, что на данный момент времени взаимный поток туристов не велик необходимо расширять сотрудничество в этой области.

В этих целях подписан меморандум о сотрудничестве, есть также договоренность о регулярных контактах, подчеркнула Догузова.

«Будем работать дальше. Перспективы есть», —подчеркнула она.

В перспективе увеличение турпотока с КНДР на 2000 человек.

Ранее сообщалось, что советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин, сообщи о назревшей необходимости создать в стране единый реестр турагентств.