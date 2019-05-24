Курс доллара: рубль снова отскочил

Курс доллара снова падает на открытии пятницы к рублю после резкого роста накануне. Курс доллара снижается на 24 копейки - до 64,61 рубля, курс евро падает на 13 копееек - до 72,33 рубля.

Рубль воспользовался некоторым снижением напряжения на мировых площадках и коррекцией нефти после вчерашнего 5%- падения.

Российскую валюту продолжают поддерживать - приток капитала в ОФЗ и налоговые выплаты.

Ранее рынки и нефть обвалились на фоне опасений, что торговый конфликт между США и Китаем может приобрести затяжной характер, и это продолжит оказывать давление на все сегменты мировой торговли, а также на активы ЕМ.

Курс российской валюты на вчерашних торгах терял полрубля, однако доллару так и не удалось пробить важную отметку - 65 рубля.