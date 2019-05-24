Букмекеры: шансы «друга Трампа» возглавить правительство Британии стремительно растут

Главным фаворитом на пост премьер-министра Великобритании, который освободится после ухода действующего премьера Терезы Мэй, стал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. По оценкам британских букмекеров, его шансы стремительно растут и достигли почти 50%, прибавив за денть 10%. На втором месте с серьезным отставанием - член Палаты общин Доминик Рааб (18%), другие кандидаты не набрали и 10%.

Американская пресса называет Джонсона не иначе как "другом Трампа".

Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы в случае отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ее место занял Джонсон.

«Мне очень нравится Борис Джонсон. Он мой друг», - так американский лидер ответил журналистам в Белом доме на вопрос, кого из кандидатов на пост главы правительства Соединенного Королевства он бы поддержал.

В пятницу, 24 мая Тереза Мэй заявила о своей отставке. Она покинет свой пост с 7 июня.

Джонсон начал политическую карьеру в 2001 году. С 2008 по 2016 год он был мэром Лондона, а затем два года занимал должность министра иностранных дел Великобритании. 9 июля 2018 года он подал в отставку из-за разногласий по процедуре Brexit.