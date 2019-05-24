Тереза Мэй объявила дату своей отставки

Британский премьер Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня, сообщает Sky News.

Политик объявила об отставке в ходе выступления в Лондоне. Также Мэй покидает пост лидера Консервативной партии. Сообщается, что заявление премьер сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению

Мэй отмечает, что главным разочарованием ее пребывания на посту премьер-министра страны стала невозможность осуществить «брексит».

«У меня вызывaет и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить», — сообщила Мэй.

Ранее, 23 мая The Times сообщила о предстоящем заявлении Терезы Мэй об отставке, назвав главной причиной ухода с поста премьера страны отсутствие поддержки парламента по новому вaриaнту сделки по «брекситу». В свою очередь, глaвa британского МИД Джерем Хaнт заявил, что Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время.

Основным претендентом на пост премьера британские СМИ называют экс-главу МИД Бориса Джонсона.