В Кремле определились с датой «прямой линии» с Путиным, но озвучивать её не стали

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил, что в Кремле уже определились с датой «прямой линии» с президентом РФ. При этом Песков не стал пока её озвучивать, передаёт РИА Новости.

«Да, дата «прямой линии» уже известна, подчеркнул он. – Она готовится, позже мы сообщим о ней».

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой президент РФ, а ранее глава Кабмина РФ Владимир Путин отвечает на вопросы граждан страны. В 2008—2011 годах, когда Владимир Путин являлся премьер-министром, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным».

В ходе подготовки и во время прямой линии с президентом любой желающий из России и ближнего и дальнего зарубежья отправляет свои вопросы в специальный центр обработки сообщений через различные средства связи: с помощью телефона, SMS- и MMS-сообщений, Интернет-сайтов, мобильных приложений и социальных сетей. Всего через центр обработки сообщений проходит несколько миллионов вопросов. По словам самого Владимира Путина, «прямая линия» является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последняя «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 7 июня 2018 года. Она продолжалась 4 часа 20 минут. После завершения прямой линии президент ответил на вопросы журналистов. За это время Путин успел ответить на 73 вопроса, 32 человека смогли задать свои вопросы президенту лично во время прямых включений. Новшеством телепередачи стало то, что впервые в студии не было зрителей, и президент имел возможность в режиме on-line связаться со всеми федеральными министрами, главами регионов России и руководителями крупнейших госкорпораций.