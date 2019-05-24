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В Кремле прокомментировали отставку Мэй

Москва, 24.05.2019

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – прокомментировал появившуюся сегодня информацию, что глава премьер-министр Великобритании Терза Мэй объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. В ходе ежедневного брифинга с журналистами и отвечая на вопрос одного из них, представитель Кремля заявил, что пока не готов к серьёзному анализу по данной теме. При этом, он подчеркнул, что власти России, безусловно, с большим вниманием наблюдают, в целом, за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются на самой Британии и на обстановке в ЕС, передаёт агентство «Интерфакс».

«Очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь, это обусловлено тем, что ЕС – наш главный торгово-экономический партнёр, – отметил Песков. – Поэтому Россия заинтересована в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнёре».

Кроме того, представитель Кремля, затруднились назвать какие-либо шаги уходящего британского премьера Терезы Мэй, которые привели бы к улучшению отношений между Москвой и Лондоном.

«Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на непростой период наших двусторонних отношений», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что Мэй уйдет в отставку 7 июня. Политик объявила об этом 24 мая в ходе выступления в Лондоне. Также Мэй покидает пост лидера Консервативной партии.

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