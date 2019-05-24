В Министерстве труда рассказали о том, кто получит надбавку к пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации рассказали о подготовке законопроекта, который расширяет список сельских профессий, представителям которых положена 25% надбавка к пенсии.

Как говорится в пояснительной записке ведомства, в перечень лиц, которые могут рассчитывать на увеличение своей пенсии, собираются включить не только профессии, должности и специальности, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но и обслуживающие их, передаёт сайт газета «Аргументы и факты».

В частности, ежемесячную надбавку получат пенсионеры, ранее трудившиеся кладовщиками зернового склада, подсобными рабочими строительной бригады, сторожами, кочегарами, молотобойцами, газосварщиками и заправщиками ГСМ. В ведомстве также пояснили, что в надбавку к пенсию получат инженеры машинно-тракторного парка, инженеры-электрики, руководителей подразделений и некоторые другие. Помимо этого, в список могут ещё включить предпринимателей-сельхозпроизводителей.