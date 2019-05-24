В МВФ обеспокоены ростом потребительских кредитов в России

В Международном валютном фонде (МВФ) присоединился к голосам экспертов, которые обеспокоены ростом потребительского кредитования в России. Как говорится в заявлении по итогам миссии МВФ в РФ, уже в самое ближайшее время могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности. Кроме того, МВФ призвал продолжить укрепление устойчивости финансового сектора, чтобы поддержать экономический рост в России.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора РФ. Одновременно с этим нужно продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования, а именно, снижать концентрацию риска на одного заёмщика и кредитование связанных сторон».

Также в МВФ считают, что необходимо разработать специальную стратегию по возвращению санированных банков в частные руки для того, чтобы способствовать развитию конкуренции в банковском секторе.

С выводами МВФ полностью согласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, по данным которого, по итогам прошлого года показатель задолженности населения по потребительскому кредитованию вырос на 1,5 трлн руб.

«Такая бурная активность в этом секторе привела к усилению инфляционного давления в прошлом году и де-факто вытеснила из структуры кредитования соответствующие объемы корпоративного и ипотечного кредита, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Темпы потребкредитования превышают существенно 20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения».