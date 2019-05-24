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Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Москва, 24.05.2019
  • Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Imago/TASS

Лидер нидерландской партии евроскептиков "Форум за демократию" Тьерри Боде, которая по предварительным данным получает места в Европарламенте, сделал громкое заявление по катастрофе MH17. Политик поставил под сомнение независимость расследования Объединенной следственной группы (JIT) по факту падения самолета. Он также сказал, что Украина может стоять за атакой.

«У меня есть сомнения относительно расследования, проведенного JIT. Украина также является одним из возможных виновников этой атаки». сказал Боде накануне голосования в Европарламент (цитата по nltimes.nl).

"Почти каждый раз, когда JIT публиковала свои выводы, Россия быстро отвечала, ставя под  сомнение независимость расследования  и  указывая пальцем на Украину", - отметил он.

По словам Боде, судья должен решить, кто несет ответственность за катастрофу MH17, а не политики, которые предвосхищают приговор и голословно обвиняют Россию.

Ранее в Нидерландах опубликованы предварительные итоги выборов в Европейский парламент.

Фаворитом стала социал-демократическая Партия труда, набравшая около 18% голосов — она получит 5 из 26 мест в Европейском парламенте, отведенных для депутатов из Нидерландов. На втором месте оказалась Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Она может рассчитывать на 4 места в парламенте. Партия интеллектуала-евроскептика Тьерри Боде заняла третье место с 11% голосов, что соответствует трем местам в парламенте. Правая Партия свободы Герта Вилдерса получит лишь одно депутатское кресло.

В июле 2014 года под Донецком потерпел крушение малайзийский Boeing. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев. В свою очередь, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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