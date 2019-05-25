Как создать мобильное приложение

Чтобы создать приложение для мобильных гаджетов и обеспечить его распространение среди пользователей, необходимо воспользоваться советами образовательного проекта www.create.app и выполнить ряд действий, описанных ниже.

Первый этап. Необходимо сформулировать идею или выявить проблему

Этот этап актуален для тех, у кого нет идеи приложения. Остальные могут его пропустить и начать сразу со второго этапа. При отсутствии подходящей идеи и наличии желания создать мобильное приложение можно найти множество нерешенных проблем, которые имеются повсюду. Успешные бизнесмены находят способы решения проблем, с которыми другие не могут справиться. Достаточно оглядеться вокруг, чтобы убедиться в том, что все регулярно используемые людьми продукты и сервисы предназначены для решения той или иной проблемы. Чтобы быстро попасть из одной точки населенного пункта в другую, есть автомобиль. Чтобы быстро попасть из одного государства в другое, имеется авиалайнер. Так что нужно искать нерешенные проблемы в привычной для себя обстановке. После составления пространного перечня этих проблем надо начинать поиски их решения, а затем записать самые перспективные варианты.

Второй этап: определение востребованности приложения

На данном этапе проводится проверка, помогающая установить наличие или отсутствие спроса на планируемое приложение. Для подтверждения своей идеи можно воспользоваться инструментом Google Keyword Planner, который поможет установить точное число пользователей, заинтересованных в решении сформулированной проблемы. Кроме того, можно оформить целевую страницу с описанием идеи планируемого приложения с предложением для всех заинтересованных пользователей написать сообщение на емайл.

Третий этап. Описание планируемого продукта

В случае успешного прохождения проверки на втором этапе можно сделать вывод о востребованности сформулированной идея со стороны потенциальных пользователей. После этого нужно составить детальное текстовое описание разрабатываемого приложения. При этом следует учитывать, что необходимо максимальное число деталей. Описание должно содержать способы перехода пользователя по меню приложения, его разделам, а также все планируемые функции. Благодаря этому разработчик сможет ясно понять, чего от него ожидают.

Вы можете ознакомиться с короткой pdf-статьей, которая поможет вам найти ответы на ключевые вопросы в создании приложений.

Четвертый этап: отказ от ненужных функций

В составленном текстовом документе, где описываются перемещение и функции, надо выделить те из них, без которых можно легко обойтись. Первым делом надо предложить пользователю лишь главную, наиболее ценную идею создаваемого приложения. Не следует включать в первую версию избыточные функции. Если в них возникнет необходимость в дальнейшем, то их всегда можно добавить позднее в качестве обновлений. Благодаря такому подходу можно уменьшить первоначальные расходы на разработку и ускорить выход на рынок.

Пятый этап: создание дизайна

Нередко бизнесмены выражают мнение, что дизайн должен быть очень простым, поскольку в приложении самое главное – его функции. Это является серьезным заблуждением. Дизайн определяет не только внешний вид создаваемого приложения, но и комфортность его использования. Поэтому нужно найти разработчика, готового создать пользовательский интерфейс и привлекательную графику.

Шестой этап: поиск дизайнеров и разработчиков

На этом этапе нужно найти фирму, в которой работают талантливые дизайнеры и разработчики. Перед поручением им работы надо изучить их репутацию, ознакомиться с созданными ими приложениями.

Седьмой этап: регистрация учетных записей разработчиков

Для обеспечения возможности продажи создаваемого приложения через свою платформу необходимо осуществить регистрацию учетных записей разработчика в магазинах приложений. Предприниматель имеет возможность произвести регистрацию в качестве частного лица или в качестве фирмы.

Восьмой этап: интеграция аналитических инструментов

Google Analytics позволяет определять загрузку, следить за взаимодействием с пользователями и сохранять созданное приложение. Необходимо воспользоваться бесплатным инструментом Flurry и инструментом Localytics, представленным как бесплатным, так и платным вариантом.

Девятый этап: улучшение приложения после получения обратной связи

После попадания приложения в магазин можно на основе его использования первыми клиентами понять, в каком направлении двигаться дальше. Улучшения и дополнения необходимо вносить регулярно, так что надо знакомиться с отзывами пользователей и на их основе непрерывно развивать свой продукт.

Десятый этап: добавление новых функций

После выпуска первого варианта приложения с урезанными возможностями надо оценить необходимость в неиспользованных функциях, которые были запланированы в первоначальном варианте. Для этого надо воспользоваться аналитикой и обратной связью.