Как выбрать GSM-сигнализацию для дома

Более экономичным решением является монтаж GSM-сигнализации от компании kerchsat.ru. Она включает в себя основной модуль и несколько датчиков, осуществляющих контроль за движением в помещении, открыванием окон или дверей. Когда злоумышленники пытаются осуществить взлом, датчики срабатывают, передают тревожный сигнал на основной модуль, который поступает в виде SMS-сообщения хозяину, а также на пульты служб охраны (в случае необходимости).

Комплектацию GSM-сигнализации можно осуществить таким образом, что она обеспечит защиту не только от злоумышленников, но и от возникновения разнообразных чрезвычайных ситуаций. Она может включать в себя датчики влажности воздуха, задымления, уровня воды. К ней можно подсоединить видеокамеру, чтобы не просто своевременно получить сведения о проникновении злоумышленников в дом, но и зафиксировать их приметы.

Все существующие системы GSM-сигнализации делятся на проводные и беспроводные. Первые стоят дешевле, но нуждаются в профессиональном монтаже экранированного кабеля. Вторые обладают не меньшей эффективностью, при этом могут быть установлены своим силами. Число датчиков и конструкция основного GSM-модуля определяются особенностями охраняемого объекта. Желательно также предусмотреть резервное питание, поскольку электричество время от времени отключается везде. Кроме того, если владелец дома уехал в командировку или отпуск, то злоумышленники могут обесточить здание для отключения сигнализации. Резервное питание поддержит ее работоспособность и позволит известить хозяина об отключении электроэнергии.

Кроме того, GSM-сигнализацию целесообразно защитить от глушения. Для этого надо купить GSM-модуль, в котором предусмотрена функция антиглушения. Она помешает злоумышленникам использовать технические спецсредства для отключения сигнализации перед проникновением в квартиру.

Охранный GSM-модуль укомплектовывается SIM-картой простой GSM-связи. При выборе оператора необходимо принимать во внимание зоны покрытия, качество и стоимость оказываемых услуг связи. Можно использовать старую ненужную SIM-карту, но перед ее установкой в модуль GSM-сигнализации необходимо стереть из нее все номера и отказаться от использования pin-кода.