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Особенности аренды экскаватора-погрузчика

Москва, 25.05.2019
Востребованность аренды экскаватора-погрузчика в последнее время неуклонно растет. Этот факт объясняется универсальностью данной спецтехники и богатыми возможностями ее использования.
#PressRelease

Экскаватор-погрузчик способен выполнять функции экскаватора, фронтального погрузчика, а также (частично) бульдозера. Данное оборудование помогает решать множество задач на стройплощадке, при укладке или ремонте дорожного покрытия, в сельском хозяйстве и лесной промышленности. Благодаря компактности и высокой маневренности этой спецтехники она может успешно функционировать в стесненных условиях.

В число важнейших направлений деятельности, при осуществлении которой у физических лиц и организаций возникает потребность взять экскаватор-погрузчик в аренду, входят:

  • прокладка или ремонт водопровода, канализационной системы;
  • дорожное строительство или реконструкция старого дорожного полотна;
  • выполнение погрузочно-разгрузочных работ на горнодобывающих предприятиях;
  • погрузка и разгрузка органических или минеральных удобрений, а также различных сыпучих материалов в сельском хозяйстве;
  • уборка придомовой территории и улиц;
  • обустройство ландшафтов;
  • рытье котлованов под фундамент.

Экскаваторы-погрузчики обладают массой преимуществ. Помимо универсальности, они обладают маневренностью, легкостью в управлении. При небольшом рабочем пространстве нередко аренда этой спецтехники является единственно возможным способом решения существующих задач. Еще одно немаловажное достоинство экскаватора-погрузчика заключается в наличии возможности использовать обширный набор навесного оборудования, включая гидравлические ножницы, ямобур, грейфер. Эта особенность значительно расширяет границы использования данной спецтехники. Потребность в аренде экскаватора-погрузчика возникает при осуществлении демонтажных работ, проведении посадки деревьев или строительстве заборов.

Выпуском экскаваторов-погрузчиков занимается множество предприятий. Разнообразие изготавливаемых ими моделей обеспечивает возможность подбора техники, максимально полно отвечающей стоящим задачам. При обращении к владельцу экскаватора- погрузчика арендатору необходимо учитывать особенности своей стройплощадки, имеющиеся потребности в глубине копания, различия в емкости ковша, производительности, маневренности, мощности мотора и других характеристик.

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