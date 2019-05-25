Особенности аренды экскаватора-погрузчика

Экскаватор-погрузчик способен выполнять функции экскаватора, фронтального погрузчика, а также (частично) бульдозера. Данное оборудование помогает решать множество задач на стройплощадке, при укладке или ремонте дорожного покрытия, в сельском хозяйстве и лесной промышленности. Благодаря компактности и высокой маневренности этой спецтехники она может успешно функционировать в стесненных условиях.

В число важнейших направлений деятельности, при осуществлении которой у физических лиц и организаций возникает потребность взять экскаватор-погрузчик в аренду, входят:

прокладка или ремонт водопровода, канализационной системы;

дорожное строительство или реконструкция старого дорожного полотна;

выполнение погрузочно-разгрузочных работ на горнодобывающих предприятиях;

погрузка и разгрузка органических или минеральных удобрений, а также различных сыпучих материалов в сельском хозяйстве;

уборка придомовой территории и улиц;

обустройство ландшафтов;

рытье котлованов под фундамент.

Экскаваторы-погрузчики обладают массой преимуществ. Помимо универсальности, они обладают маневренностью, легкостью в управлении. При небольшом рабочем пространстве нередко аренда этой спецтехники является единственно возможным способом решения существующих задач. Еще одно немаловажное достоинство экскаватора-погрузчика заключается в наличии возможности использовать обширный набор навесного оборудования, включая гидравлические ножницы, ямобур, грейфер. Эта особенность значительно расширяет границы использования данной спецтехники. Потребность в аренде экскаватора-погрузчика возникает при осуществлении демонтажных работ, проведении посадки деревьев или строительстве заборов.

Выпуском экскаваторов-погрузчиков занимается множество предприятий. Разнообразие изготавливаемых ими моделей обеспечивает возможность подбора техники, максимально полно отвечающей стоящим задачам. При обращении к владельцу экскаватора- погрузчика арендатору необходимо учитывать особенности своей стройплощадки, имеющиеся потребности в глубине копания, различия в емкости ковша, производительности, маневренности, мощности мотора и других характеристик.