Это утверждение в определенной мере соответствует действительности: автомобили BMW не ломаются в том случае, если своевременно проходят техобслуживание в дилерских центрах BMW БорисХоф.

Вне зависимости от того, дорого или дешево стоит иномарка, любая модель имеет свои слабые места, время от времени напоминающие о себе. Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание запчастей и узлов автомашины, необходимо периодически отдавать ее в сервис и менять расходники.

В число элементов BMW, подверженных поломкам, входят:

система охлаждения;

электросистема;

прокладка головки блока цилиндров;

рулевые рейки;

ходовая часть;

фильтры, датчики и т. д.

Все системы автомобиля могут выйти из строя, если в течение длительного времени не производить его диагностику и замену изношенных запчастей. К примеру, поломка рулевых реек может быть вызвана отсутствием балансировки колес. С течением времени на ступице и колесах автомобиля образуется дисбаланс, следствием чего является вибрирование во время езды авто, которое и приводит к поломке реек. В условиях российских дорог балансировка должна производиться через каждые десять-двенадцать тысяч километров пробега. Данная процедура может выполняться при смене покрышек.

Необходимо своевременно ремонтировать всю ходовую часть, поскольку ее состояние определяет управляемость авто, а значит, и безопасность находящихся в салоне людей. В ходе обслуживания специалист СТО обязательно проводит проверку всех элементов – от толщины тормозных колодок до глубины протектора покрышек.

Не следует поручать техническое обслуживание BMW неумелым механикам, ремонтные работы должны выполнять исключительно высокопрофессиональные специалисты. Если механик всю жизнь занимался ремонтом отечественных авто, то он не сумеет выполнить высококачественное обслуживание иномарки. В случае замены запчастей следует удостовериться в том, что они являются оригинальными. Заливать в мотор дешевое масло недопустимо, лучше использовать в этих целях высококачественную синтетику.

В целом, автомобиль BMW – модель, рассчитанная на ответственного хозяина. Нужно своевременно проходить техобслуживание, поскольку это нетрудно и сравнительно недорого, за капремонт придется заплатить намного больше.