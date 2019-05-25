Курс доллара: рубль готовят к стрессу

Рубль завершил неделю уверенным ростом несмотря на существенный откат нефтяных котировок. В пятницу курс доллара снизился на 39 копеек - 64,47 рубля и вернулся к уровням четверга, когда рубль просел на фоне падения нефтяных фьючерсов на 4%. Курс евро начал падать в пятницу - 72,25 рубля (минус 27 копеек). Резкое снижение нефтяных цен произошло после очередного обострения торгового конфликта между США и Китаем. Как и прогнозировали участники рынка, это закономерно привело к падению интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе к рублю. Однако уже в пятницу торговые страсти поутихли и нефть марки Brent потихоньку начала подбираться к 70 долларам за баррель.

В четверг курс доллара обновил недельный максимум на отметке 64,93 рубля. В моменте, пишет Finanz.ru, рубль терял 51 копейку к доллару и столько же к евро, курс которого достиг 72,33 рубля. Впрочем, реакция рубля на обвал нефтяных котировок была умеренной а важный уровень 65 руб. курс доллара так и не смог преодолеть.

Причиной обострения на международных площадках стало решение администрация Дональда Трампа отрезать от американских технологий и комплектующих китайский конгломерат Huawei. В ответ Минкоммерции КНР обвинило США в «экономической травле» и исключило возобновление переговоров, пока «ошибки не будут исправлены». Теперь на внешних рынках ситуация стала полностью непрогнозируемой – в конфликте задействованы две крупнейшие мировые экономики.

Что же касается нефти что тут, помимо конфликта между США и КНР, сыграла роль статистика по запасам нефти в США – за неделю они увеличились на 4,7 млн барр., до 476,8 млн барр. Этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.



Рубль на сегодняшний день является одной из наиболее зависящих от цены нефти валютой, признает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Именно поэтому после падения цен на черное золото, которое составило почти 4 доллара за один день, российская валюта также потеряла свои позиции. Первопричиной же такого явления стало заявление Минэнерго США, которое сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти, а также общее настроение ухода инвесторов на фондовых биржах от риска, связанного с торговой войной Америки и Китая.

Говоря о том, какие перспективы ждут российский рубль, нельзя сделать точного прогноза, так как определяющий фактор для его положения на рынке не зависит ни от кого, кроме двух крупнейших экономик мира и их противостояния, уверен аналитик. В случае обострения ситуации и дальнейшего обвала цен на нефть, рубль тоже продолжит терять свои позиции. Если же цены на черное золото начнут консолидироваться, вслед за ними восстановит свое прежнее положение и валюта РФ.

Несмотря на уже проявившееся во всем мире негативное влияние торговой войны между КНР и США, для России остается шанс получить выгоды от этого противостояния, добавляет Андрей Люшин. В первую очередь это связано с притоком в страну нового капитала, который Китай, после ссоры с американцами, активно инвестирует в экономику России, являясь на сегодняшний день ее главным торговым партнером. Однако такое явление едва ли поддержит рубль на мировом валютном рынке по отношению к доллару и евро, поэтому, в любом случае, основополагающим фактором для российской валюты являются котировки нефти, которые сегодня находятся под давлением.

Трудно припомнить такие времена, когда курс российского рубля, каким бы он ни был, столь продолжительно и столь единодушно вызывал такой когнитивный диссонанс в обществе, говорит, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Люди негодуют из-за того, что рубль стоит на месте, хотя, по их мнению, он должен стремительно падать. Если рубль падает, то люди вообще начинают повсеместно через все соцсети нагнетать панические настроения: «Ну вот, мы же предупреждали!».

«Во-первых, – говорит аналитик, – хотелось бы упомянуть о давно назревшем: если курс рубля так сильно занимает умы россиян в их повседневной жизни, то, быть может, во имя стабильности и улучшения деловых настроений – чтобы люди думали о своих доходах или о бизнесе, если речь идёт о директорах и менеджерах – и вернуться к старой доброй бивалютной корзине?», - задается вопросом эксперт. «Мне просто откровенно жаль, что ежедневно у нас всех расходуется столько психической и мысленной энергии на то, что, являясь субъектом рынка, не может и не должен стоять на месте. Эта энергия могла бы быть более созидательной», - говорит Рожанковский.

Если же говорить конкретно о курсе, то, признает Владимир Рожанковский, рубль на спекуляциях с нефтяными фьючерсами в США испытал некоторое ослабление. Отечественная валюта снизилась всего на 1%, при этом оставшись внутри своего торгового коридора 64-65 рублей за доллар (то есть, с точки зрения эксперта, ничего особенного не произошло). Но уже в пятницу негативный тренд в рубле полностью преодолён.

Поскольку, с точки зрения аналитика, ничего сверхестественного в курсе рубля на этой неделе не происходило, оснований для изменения прогнозов нет. Как минимум до встречи Трампа с Путиным в Японии на саммите G20, по логике вещей, с рублём никакой драмы не ожидается. Дальше – уже по итогам. В целом, считают в МФЦ, стрессовые события вокруг российских (и вообще, связанных с развивающимися рынками) активов обычно происходят в августе, что связано с «перезагрузкой» торговых книг по всему миру в период отпусков. Минимум по рублю в этом году можно считать отметки выше 66 за доллар, поскольку рублю свойственна "канальная торговля". Отметка 66 – довольно сильный уровень поддержки, и на данный момент, сугубо технически, таким и остаётся.

Так или иначе, говорит, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, в 2019 году рубль показал себя весьма устойчивым к турбулентности на глобальных рынках и выступил лучшей валютой среди emerging markets. В то же время бесконечно игнорировать общемировые риски невозможно, тем более при сохранении корреляции национальной валюты с ценами на нефть, которые в свою очередь тесно связаны с состоянием мировой экономики.

Как полагает эксперт, на фоне других валют развивающихся рынков рублевые инструменты выглядят более привлекательными за счет профицита бюджета, низкого уровня госдолга и перспектив снижения ставок. Однако России еще очень далеко до статуса «тихой гавани» при переходе глобальных инвесторов в режим risk-off, поэтому притоки средств с других рынков вряд ли смогут компенсировать негативный эффект из-за возросшей волатильности нефти.