Вход/Регистрация Подписка

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам

Москва, 26.05.2019
  • Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам

Zuma\TASS

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

В качестве другого примера для Украины украинский бизнесмен назвал Аргентину. «Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», - отметил он.

Он также посоветовал Зеленскому пересмотреть отношения с МВФ, так как сохранение нынешних условий программы, по его словам, грозит президенту тяжелыми последствиями.

"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73 процентов", – уверен Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог", – резюмировал Коломойский.

Ранее Зеленский заявил, что не откажется от обязательств Украины по одобренному в конце 2018 года кредиту МВФ на $3,9 млрд на 14 месяцев.  Первый транш в $1,4 млрд страна уже получила, последующие зависят от позиции МВФ. Выделение этих средств в 2019 году маловероятно.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пробил невероятный уровень
      Курс доллара пробил невероятный уровень
    2. Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов сделал громкое заявление по катастрофе MH17
      Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов сделал громкое заявление по катастрофе MH17
    3. Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
      Зеленский впервые высказался по поводу «Северного потока-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама