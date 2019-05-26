Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

В качестве другого примера для Украины украинский бизнесмен назвал Аргентину. «Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», - отметил он.

Он также посоветовал Зеленскому пересмотреть отношения с МВФ, так как сохранение нынешних условий программы, по его словам, грозит президенту тяжелыми последствиями.

"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73 процентов", – уверен Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог", – резюмировал Коломойский.

Ранее Зеленский заявил, что не откажется от обязательств Украины по одобренному в конце 2018 года кредиту МВФ на $3,9 млрд на 14 месяцев. Первый транш в $1,4 млрд страна уже получила, последующие зависят от позиции МВФ. Выделение этих средств в 2019 году маловероятно.