Итальянские кожаные сумки: чем обусловлена высокая популярность в России

Известные бренды веками воплощают в сумках свои традиции. Почему же сумки женские кожаные из Италии так популярны и как они появились?

Как появились сумки

Считается, что первые сумки-мешочки были изобретены в Древнем Риме. В нем тогдашние модницы носили деньги, драгоценности. Основным материалом для изготовления этих мешочков выступала грубая кожа. Только в 16 веке сумки стали более изящными. Для их изготовления начали использовать атлас, украшением служила вышивка.

Сумка становилась неотъемлемой частью женского туалета, модным аксессуаром, а не просто функциональной вещью. В 18 веке сумки перекочевали из пояса женщин в руки. Век 19-й ознаменовался тем, что в моду вошли сумки правильной формы.

Сегодня, из каких только материалов не делают сумки, в разных стилях и фасонах. В мире работают сотни торговых марок, но самую большую популярность приобрели именно итальянские бренды.

Плюсы сумки из Италии

Каждый человек в мире знает, что итальянская сумка – это синоним слова качество. Бренды не просто отдают дань моде, все детали тщательно продумываются, используется многовековой опыт и передовое оборудование. За эскизы и дизайн берутся самые продвинутые стилисты, а делают сумки мастера-профессионалы. Постоянно появляется что-то новое, и весь мир берет пример именно с итальянских сумок. Изобретаются не только формы, фасон, дизайн, но и новые технологии обработки кожи. Разрабатываются техники окрашивания. Сумки получаются универсальными и функциональными, в них все продумано до мелочей. Сумка из Италии дорого стоит, но она и не теряет своей цены с годами. Ее можно носить несколько сезонов, вид остается эстетичным и эффектным.

Как выбрать сумку

Подделка или нет

Сумку подобрать не так уж сложно, но важно определить, что это не подделка из Китая. На сумке нужно найти не только аутентичную этикетку (что она сделана в Италии), но и название производителя. Если на сумке присутствуют кривые швы или торчащие нитки, то это подделка.

Материал изготовления

Качественные сумки делают из мягкой кожи, такие изделия очень приятны по тактильным ощущениям. Используется для производства и замша, высококачественный текстиль. Эксклюзивные модели могут изготавливаться из кожи змеи или крокодила.

Сочетание в общем ансамбле

При выборе учитывается сочетание цветов с одеждой. Лучше в одном ансамбле не сочетать более 3 ярких цветов.

Событие и стиль

В театр берут клатч, а на природу рюкзак. Для каждого стиля подбирается и сумка, например рюкзак к спортивному костюму и клатч к бальному платью.

Ручки

Какие ручки у сумки, достаточная ли у них длина для ношения на плече? Удобны ли ручки на сумке, насколько приятны по тактильным ощущениям?

Размер

Подбирается сумка и по размеру, кому-то нужно будет носить в ней и габаритные продукты, а кто-то использует сумку только для ключей и кошелька.

Карманы, отделения

Количество, размер карманов – тоже немаловажный критерий. Современной моднице нужно несколько отделов – под ключи, мобильный телефон, косметику. Хорошо, если отделы или карманы закрываются с помощью молнии. Нужно обратить внимание на качество фурнитуры.

Комплекция

Миниатюрным женщинам больше идут изящные сумки. Женщинам полным рекомендуется подбирать и сумку побольше.

Цвет

Яркие сумки привлекают к себе внимание, но подходят не к каждому гардеробу. Черные, синие, коричневые сумки подходят почти к любой цветовой гамме одежды. Летом преимущественно носят яркие и светлые сумки. Сегодня в моде серебристый и золотистый цвет сумок.

Модная классика

Всегда в моде классика, кожаные и лакированные сумки. Ко всему подходят сумки с минимумом декоративных элементов.

Практичность и безопасность

Сумка должна быть практичной и удобной, не иметь колючих выступающих элементов. Заклепки или пряжки могут повредить кожу.

Где купить

Найти подходящую сумку можно в обычных магазинах, которые продают итальянские бренды или заказать через интернет-магазин - Gretta https://shop.gretta.ru/zhenschinam/sumki. В интернете даже больше оригиналов, да и стоят они дешевле. Настоящая итальянская сумка стоит 8–10 тысяч рублей. Если экземпляр стоит в разы дешевле, то, скорее всего, сумка не настоящая.

Бренды

Среди самых известных итальянских брендов стоит выделить:

ELEGANZZA

Labbra



Сavalli,

Di GREGORIO,

Giorgio Ferretti,

Furla,

Zagliani,

Palio.

Эти бренды создают настоящие шедевры, произведения искусства.

С чем носить сумку

Сумка может быть универсальной (подходит почти под все) или же ее подбирают специально под определенный образ. В офис подходят практичные и деловые сумки, они отлично сочетаются с классическими туфлями на среднем и удобном каблуке. Дорогая сумка отлично сочетается с ювелирными украшениями, как изящными, так и массивными. Сумки для деловых женщин стоят дороже, чем романтичные, спортивные модели для подростков.

Сумка в интернете нередко сильно отличается от того, что присылают по почте. Потому, не лишним будет почитать отзывы, и не только о сумке, но и интернет-магазине.