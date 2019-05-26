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Итальянские кожаные сумки: чем обусловлена высокая популярность в России

Москва, 26.05.2019
Сумка из Италии – это воплощение мечты практически каждой девушки. Итальянские сумки отличаются высоким качеством, функциональностью, долговечностью.
#PressRelease

Известные бренды веками воплощают в сумках свои традиции. Почему же сумки женские кожаные из Италии так популярны и как они появились?

Как появились сумки

Считается, что первые сумки-мешочки были изобретены в Древнем Риме. В нем тогдашние модницы носили деньги, драгоценности. Основным материалом для изготовления этих мешочков выступала грубая кожа. Только в 16 веке сумки стали более изящными. Для их изготовления начали использовать атлас, украшением служила вышивка.

Сумка становилась неотъемлемой частью женского туалета, модным аксессуаром, а не просто функциональной вещью. В 18 веке сумки перекочевали из пояса женщин в руки. Век 19-й ознаменовался тем, что в моду вошли сумки правильной формы.

Сегодня, из каких только материалов не делают сумки, в разных стилях и фасонах. В мире работают сотни торговых марок, но самую большую популярность приобрели именно итальянские бренды.

Плюсы сумки из Италии

Каждый человек в мире знает, что итальянская сумка – это синоним слова качество. Бренды не просто отдают дань моде, все детали тщательно продумываются, используется многовековой опыт и передовое оборудование. За эскизы и дизайн берутся самые продвинутые стилисты, а делают сумки мастера-профессионалы. Постоянно появляется что-то новое, и весь мир берет пример именно с итальянских сумок. Изобретаются не только формы, фасон, дизайн, но и новые технологии обработки кожи. Разрабатываются техники окрашивания. Сумки получаются универсальными и функциональными, в них все продумано до мелочей. Сумка из Италии дорого стоит, но она и не теряет своей цены с годами. Ее можно носить несколько сезонов, вид остается эстетичным и эффектным.

Как выбрать сумку

  • Подделка или нет

Сумку подобрать не так уж сложно, но важно определить, что это не подделка из Китая. На сумке нужно найти не только аутентичную этикетку (что она сделана в Италии), но и название производителя. Если на сумке присутствуют кривые швы или торчащие нитки, то это подделка.

  • Материал изготовления

Качественные сумки делают из мягкой кожи, такие изделия очень приятны по тактильным ощущениям. Используется для производства и замша, высококачественный текстиль. Эксклюзивные модели могут изготавливаться из кожи змеи или крокодила.

  • Сочетание в общем ансамбле

При выборе учитывается сочетание цветов с одеждой. Лучше в одном ансамбле не сочетать более 3 ярких цветов.

  • Событие и стиль

В театр берут клатч, а на природу рюкзак. Для каждого стиля подбирается и сумка, например рюкзак к спортивному костюму и клатч к бальному платью.

  • Ручки

Какие ручки у сумки, достаточная ли у них длина для ношения на плече? Удобны ли ручки на сумке, насколько приятны по тактильным ощущениям?

  • Размер

Подбирается сумка и по размеру, кому-то нужно будет носить в ней и габаритные продукты, а кто-то использует сумку только для ключей и кошелька.

  • Карманы, отделения

Количество, размер карманов – тоже немаловажный критерий. Современной моднице нужно несколько отделов – под ключи, мобильный телефон, косметику. Хорошо, если отделы или карманы закрываются с помощью молнии. Нужно обратить внимание на качество фурнитуры.

  • Комплекция

Миниатюрным женщинам больше идут изящные сумки. Женщинам полным рекомендуется подбирать и сумку побольше.

  • Цвет

Яркие сумки привлекают к себе внимание, но подходят не к каждому гардеробу. Черные, синие, коричневые сумки подходят почти к любой цветовой гамме одежды. Летом преимущественно носят яркие и светлые сумки. Сегодня в моде серебристый и золотистый цвет сумок.

  • Модная классика

Всегда в моде классика, кожаные и лакированные сумки. Ко всему подходят сумки с минимумом декоративных элементов.

  • Практичность и безопасность

Сумка должна быть практичной и удобной, не иметь колючих выступающих элементов. Заклепки или пряжки могут повредить кожу.

Где купить

Найти подходящую сумку можно в обычных магазинах, которые продают итальянские бренды или заказать через интернет-магазин - Gretta https://shop.gretta.ru/zhenschinam/sumki. В интернете даже больше оригиналов, да и стоят они дешевле. Настоящая итальянская сумка стоит 8–10 тысяч рублей. Если экземпляр стоит в разы дешевле, то, скорее всего, сумка не настоящая.

Бренды

Среди самых известных итальянских брендов стоит выделить:

  • ELEGANZZA
  • Labbra
  • Сavalli,
  • Di GREGORIO,
  • Giorgio Ferretti,
  • Furla,
  • Zagliani,
  • Palio.

Эти бренды создают настоящие шедевры, произведения искусства.

С чем носить сумку

Сумка может быть универсальной (подходит почти под все) или же ее подбирают специально под определенный образ. В офис подходят практичные и деловые сумки, они отлично сочетаются с классическими туфлями на среднем и удобном каблуке. Дорогая сумка отлично сочетается с ювелирными украшениями, как изящными, так и массивными. Сумки для деловых женщин стоят дороже, чем романтичные, спортивные модели для подростков.

Сумка в интернете нередко сильно отличается от того, что присылают по почте. Потому, не лишним будет почитать отзывы, и не только о сумке, но и интернет-магазине.

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