Пляжный отдых на песчаных берегах Турции

Турцию омывает 4 моря, и пляжи здесь найдутся на любой вкус – песчаные, галечные. Некоторые пляжи принадлежат отелям, другие же – общественные или даже дикие. Перед поездкой в Турцию стоит изучить особенности пляжей этой страны.
Сначала стоит обратить внимание на песчаные пляжи Турции со статусом «голубой флаг». Эту отметку дают самым чистым и ухоженным пляжам.
Лучшие курорты находятся на юге Турции, у побережья Эгейского и Средиземного моря. Перед перелетом в Турцию рекомендуем вам обратить внимание на больше песчаные пляжи.
Курорт находится вблизи Анталии. Протяженность береговой линии – более 20 километров, здесь сосредоточились лучшие отели Белека. Сюда приезжают за умиротворением и безмятежность, комфортом, но исторических достопримечательностей здесь не найти.
Пляжи очень нравятся русским туристам, но коренное население от них не в восторге. Большинство пляжей находится в городской черте.
Это небольшая деревня, которая в последнее время стала стремительно развиваться как популярный курорт. Открываются все новые отели. Есть как почти безлюдные пляжи, так и те, на которых многолюдно.
В Кемере уникальный микроклимат, ведь город расположился между морем и горами. Город большой и славится своей кухней, шикарными пляжами. Здесь найдутся развлечения на любой вкус – дискотеки и бары, рестораны. Лучшими считаются отели на первой береговой линии.
Патара скрывает очень красивый пляж на берегу Средиземного моря. Городок встречает невысокими ценами и белоснежными пляжами.
Сюда стоит ехать тем, кто хочет отдохнуть у берегов Эгейского моря. Здесь находится пляж с черным песком – Памучак. Длина его – 5 километров.
Стоит рассмотреть самые лучшие пляжи и их особенности.
Многие туроператоры предлагают своим клиентам прямые рейсы Москва Стамбул и размещение гостям в отелях с собственными благоустроенными и комфортабельными пляжами. Территории таких пляжей тщательно убираются, обустраивается все необходимое для отдыха. Правда, нет гарантии в том, что не будет медуз или водорослей.
Анания, Белек, Фетхие – находятся пляжи с мелким песком, вода теплая, имеется пологий спуск. На многих из них есть аквапарки для маленьких детей, работают ботанические сады, комфортабельные гостиницы, зоопарки.
Если говорить о пляжах на берегу Черного моря, то они там преимущественно из гальки, а также обустроенные деревянными или бетонными платформами. Отдых на черноморских пляжах относительно недорогой.
Пляжи Мраморного моря привлекут любителей древности и античности, экскурсий.
Правильно подобранный пляж – одна из главных составляющих отличного отдыха в Турции, ведь страна так многообразна.