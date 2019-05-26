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Пляжный отдых на песчаных берегах Турции

Москва, 26.05.2019
Турция – это страна, в которой процветает туризм, сюда едут из разных стран мира, и чаще всего именно за пляжным отдыхом.
#PressRelease

Турцию омывает 4 моря, и пляжи здесь найдутся на любой вкус – песчаные, галечные. Некоторые пляжи принадлежат отелям, другие же – общественные или даже дикие. Перед поездкой в Турцию стоит изучить особенности пляжей этой страны.

Сначала стоит обратить внимание на песчаные пляжи Турции со статусом «голубой флаг». Эту отметку дают самым чистым и ухоженным пляжам.

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Города и пляжи

Лучшие курорты находятся на юге Турции, у побережья Эгейского и Средиземного моря. Перед перелетом в Турцию рекомендуем вам обратить внимание на больше песчаные пляжи.

  • Белек

Курорт находится вблизи Анталии. Протяженность береговой линии – более 20 километров, здесь сосредоточились лучшие отели Белека. Сюда приезжают за умиротворением и безмятежность, комфортом, но исторических достопримечательностей здесь не найти.

  • Анталия

Пляжи очень нравятся русским туристам, но коренное население от них не в восторге. Большинство пляжей находится в городской черте.

  • Сиде

Это небольшая деревня, которая в последнее время стала стремительно развиваться как популярный курорт. Открываются все новые отели. Есть как почти безлюдные пляжи, так и те, на которых многолюдно. 

  • Кемер

В Кемере уникальный микроклимат, ведь город расположился между морем и горами. Город большой и славится своей кухней, шикарными пляжами. Здесь найдутся развлечения на любой вкус – дискотеки и бары, рестораны. Лучшими считаются отели на первой береговой линии.

  • Патара

Патара скрывает очень красивый пляж на берегу Средиземного моря. Городок встречает невысокими ценами и белоснежными пляжами.

  • Кушадасы

Сюда стоит ехать тем, кто хочет отдохнуть у берегов Эгейского моря. Здесь находится пляж с черным песком – Памучак. Длина его – 5 километров.

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Пляжи

Стоит рассмотреть самые лучшие пляжи и их особенности.

  • Олимпос – тихий пляж, находится в 30 километрах от Кемера. Здесь есть магазины и отели, но отсутствуют дискотеки, шумные бары. Пляж с белым песком, его окружает живописная природа.
  • Гонлуклу – пляж для ценителей эвкалиптов, сосновых лесов.
  • Мармарис – ценится за экологическую чистоту. Здесь нет яхт и кораблей.
  • Дидим – по окрестностям проводится много интересных экскурсий.

Пляжи на побережье Средиземного моря

  • Изтузу – пятикилометровый белоснежный пляж. Его особенность в том, что с одной стороны он обрамлен Средиземным морем, а с другой – речкой. Привлекает это место и любителей кораллов, колоний черепах. Уникальный и красивый подводный мир у берегов Изтузу, сюда едут дайверы.
  • Лара – пляжи, обожаемые молодежью. Они очень шумные, работает множество развлекательных заведений.
  • Кунду – на пляже много пятизвездочных отелей. Удобно к пляжу добираться прямо из аэропорта.

Отели со своими пляжами

Многие туроператоры предлагают своим клиентам прямые рейсы Москва Стамбул и размещение гостям в отелях с собственными благоустроенными и комфортабельными пляжами. Территории таких пляжей тщательно убираются, обустраивается все необходимое для отдыха. Правда, нет гарантии в том, что не будет медуз или водорослей.

  • Barut Lara – крупный 5-звездочный комплекс. Есть спортивные площадки, ресторан с разнообразным меню, заботливый персонал, много водных развлечений.
  • Gloria Golf Resort – гостиничный комплекс находится в Белеке. Он кажется настоящим оазисом на берегу Средиземного моря. Пляжи этого комплекса окружены хвойными лесами.
  • Barut Hemera – на пляже длиной в 100 метров есть все для отдыха, кабинки, лежаки. Гостям понравятся высоченные пальмы и водные горки.
  • Grand Yazici Bodrum – находится в Бодруме. Работает целых 5 бассейнов, среди которых есть крытые и те, что расположились под открытым небом. Работают тренажерные залы, парковки, бары и рестораны, центр СПА.

Песчаные пляжи

  • Долина бабочек – дикий пляж, куда можно добраться только на катере или через горы. Здесь отдыхают с палатками. Полностью отсутствуют здания и электричество.
  • Амос привлекает туристов тем, что он древний, античный. Здесь работает отличный ресторан, предлагающий шикарные блюда из рыбы.
  • Капуташ – этот пляж отгорожен от цивилизации скалой. Доставить к пляжу могут микроавтобусы, которые привозят сюда туристов. Стоит запастись едой и пресной водой.
  • Ортакент – это сплошные бухты, заливы, много водных развлечений, можно взять в аренду лодки.

Пляжи для семей с маленькими детьми

Анания, Белек, Фетхие – находятся пляжи с мелким песком, вода теплая, имеется пологий спуск. На многих из них есть аквапарки для маленьких детей, работают ботанические сады, комфортабельные гостиницы, зоопарки.

Если говорить о пляжах на берегу Черного моря, то они там преимущественно из гальки, а также обустроенные деревянными или бетонными платформами. Отдых на черноморских пляжах относительно недорогой.

Пляжи Мраморного моря привлекут любителей древности и античности, экскурсий.

Правильно подобранный пляж – одна из главных составляющих отличного отдыха в Турции, ведь страна так многообразна.

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