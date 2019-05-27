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Австрийский парламент выразил недоверие правительству Курца

Москва, 27.05.2019

27 мая австрийский парламент после многочасовых дебатов выразил недоверие правительству канцлера Себастиана Курца. Произошло это в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Вопрос о вотуме недоверия Кабмину вынесли на голосование депутаты оппозиционной Социал-демократической партии Австрии, которую поддержали партия «Сейчас - Список Пильца» и правая Австрийская партия свободы.

Напомним, 19 мая вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил о своей отставке. Произошло это после того, как издание Spiegel на своём официальном сайте опубликовало видео беседы Штрахе с некой «российской предпринимательницей Алёной Макаровой», которая пообещала ему помощь на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. В частности, Штрахе предложил «Макаровой» выгодные условия для приобретения одной из влиятельных австрийских газет.

После разразившегося скандала Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. Однако на посты ушедших министров от АПС канцлер назначил представителей своей партии, что вызвало резкое недовольство оппозиции.

Следует подчеркнуть, что вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в современной истории (с 1945 года) второй Австрийской Республики.

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