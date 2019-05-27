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У Зеленского ответили на призыв Коломойского объявить дефолт

Москва, 27.05.2019
  • У Зеленского ответили на призыв Коломойского объявить дефолт

Zuma\TASS

Отказ Украины от сотрудничества с МВФ в настоящее время нецелесообразен, и руководство страны не пойдет по этому пути. Об этом заявил в понедельник глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Сегодня отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет по этому пути пойти", - цитирует Разумкова ТАСС.

Разумков также анонсировал встречу президента Владимира Зеленского с представителями МВФ во вторник, 28 мая, где "будут расставлены все точки на "и".

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

В качестве другого примера для Украины украинский бизнесмен назвал Аргентину. «Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», - отметил он.

Он также посоветовал Зеленскому пересмотреть отношения с МВФ, так как сохранение нынешних условий программы, по его словам, грозит президенту тяжелыми последствиями.

"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73 процентов", – уверен Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог", – резюмировал Коломойский.

В свою очередь Зеленский заявлял, что не откажется от обязательств Украины по одобренному в конце 2018 года кредиту МВФ на $3,9 млрд на 14 месяцев.  Первый транш в $1,4 млрд страна уже получила, последующие зависят от позиции МВФ. Выделение этих средств в 2019 году маловероятно.

На прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета.

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