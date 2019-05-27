Диетологи рассказали, сколько сладкого можно съедать в день

Чтобы не навредить здоровью, диетологи рекомендуют съедать в день не более 40 граммов сладкого, рассказал психолог-диетолог Анна Ивашкевич. По ее словам, это даже меньше, чем одобрено Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ).

Врач отметил, что помимо сладостей в чистом виде – конфет, печенья, пирожных, сахар может попадать в организм при употреблении многих продуктов, в том числе колбасных изделий. В двух чайных ложках сахара весом 10 грамм, которые среднестатистический человек кладет в чай, содержится 40 ккал. Такой же энергетической ценностью обладает половина столовой ложки меда, чуть больше калорий содержится в творожных сырках, пирожных и булочках.

То есть в день без вреда для здоровья можно съедать четыре подобные порции: четыре конфеты, или небольших печенья, или четыре шарика мороженого. При желании можно все это заменить маленьким кусочком торта.

Помимо этого источником сахара также являются сладкие фрукты с высоким гликемическим индексом, а именно бананы, виноград и манго. Эти, на первый взгляд диетические продукты, также быстро поднимают уровень сахара в крови.