Дональд Трамп сделал новому императору Японии необычный подарок

Американский президент Дональд Трамп преподнес новому императору Японии Нарухито альт ручной работы, изготовленный в 1983 году, сообщает Japan Times. Как известно, правитель хорошо владеет данным инструментом.

СМИ уточняет, что альт был изготовлен в Чарльстоне. Вместе с инструментом Трамп вручил новому правителю Японии фотографию американского композитора XX века Аарона Коплэнда.

В свою очередь Нарухито подарил американскому президенту фарфоровую вазу. Жена Дональда Трампа – Меланья получила в подарок от императора шкатулку, украшенную золотом.

Сегодня 27 мая прошла встреча императора Нарухито и президента США Дональда Трампа, который стал первым зарубежным лидером, которого принял новый японский император после восшествия на престол.

Напомним, отец 126 императора Нарухито – Акихито отрекся от престола 30 апреля после 30 лет правления, после чего в стране началась Рэйва — новая эпоха.